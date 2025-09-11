Ρωσία: Οι αρχές συμπεριέλαβαν τον διάσημο συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ στο μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» - Real.gr

Quantcast
Ρωσία: Οι αρχές συμπεριέλαβαν τον διάσημο συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ στο μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών»

22:50, 11/09/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Μπίκοφ κατηγορείται για εξτρεμιστικό άρθρο.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Οικονομικής Παρακολούθησης (Rosfinmonitoring) συμπεριέλαβε τον διάσημο Ρώσο συγγραφέα Ντμίτρι Μπίκοφ στο μητρώο «τρομοκρατών και εξτρεμιστών» γράφει η εφημερίδα Novaya Gazeta Europe που εκδίδεται στο εξωτερικό.

Η απουσία αστερίσκου δίπλα στο όνομα του συγγραφέα στον κατάλογο του μητρώου σημαίνει ότι ο Μπίκοφ κατηγορείται για εξτρεμιστικό άρθρο, σημειώνει η εφημερίδα.

Στη Ρωσία, ο συγγραφέας κατηγορείται για διασπορά «ψευδών ειδήσεων» για τον ρωσικό στρατό και αποφυγή των καθηκόντων του ως «ξένος πράκτορας». Τον Αύγουστο, ο Ντμίτρι Μπίκοφ συμπεριελήφθη σε διεθνή λίστα καταζητούμενων και πριν από αυτό, σε ομοσπονδιακή λίστα καταζητούμενων. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Cheryomushkinsky της Μόσχας εξέδωσε ένταλμα σύλληψής του ερήμην.

Ο Ντμίτρι Μπίκοφ εγκατέλειψε την Ρωσία το φθινόπωρο του 2021. Ο συγγραφέας έχει καταδικάσει δημόσια τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Εν συνεχεία ρωσικοί εκδοτικοί οίκοι και βιβλιοπωλεία σταμάτησαν την πώληση βιβλίων του.

