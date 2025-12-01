Ρωσία: Οι δηλώσεις του ΝΑΤΟ για προληπτικό πλήγμα είναι ανεύθυνες και επικίνδυνες - Real.gr

Η Ρωσία δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι δηλώσεις του ανώτατου στρατιωτικού αξιωματούχου του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις οποίες η υπό αμερικανική ηγεσία στρατιωτική συμμαχία θα μπορούσε να εξετάσει το ενδεχόμενο ενός «προληπτικού πλήγματος», είναι εξαιρετικά ανεύθυνες και αποτελούν μια προσπάθεια κλιμάκωσης της έντασης.

Ο ναύαρχος Τζουζέπε Κάβο Ντραγκόνε δήλωσε στους Financial Times ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει το ενδεχόμενο να εντείνει την αντίδρασή του στον υβριδικό πόλεμο της Μόσχας και είπε ότι ένα «προληπτικό πλήγμα» θα μπορούσε να θεωρηθεί «αμυντική ενέργεια».

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε ότι οι δηλώσεις αυτές θεωρήθηκαν από τη Μόσχα ως «ένα εξαιρετικά ανεύθυνο βήμα, που δείχνει την προθυμία της συμμαχίας να συνεχίσει να κινείται προς την κλιμάκωση».

«Βλέπουμε σε αυτό μια σκόπιμη προσπάθεια να υπονομευθούν οι προσπάθειες για την υπέρβαση της ουκρανικής κρίσης», δήλωσε η Ζαχάροβα. «Όσοι κάνουν τέτοιες δηλώσεις πρέπει να έχουν επίγνωση των κινδύνων και των πιθανών συνεπειών, συμπεριλαμβανομένων και των μελών της συμμαχίας».