Ρωσία: Οποιαδήποτε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από την ΕΕ θα αντιμετωπιστεί με τη λήψη νομικών μέτρων εις βάρος του Βελγίου και της Euroclear - Real.gr

Με απόφασή της η Δούμα πρότεινε επίσης τη χρήση περιουσιακών στοιχείων μη πολιτών της Ρωσίας που κατάγονται από “ μη φιλικές χώρες” για την αντιστάθμιση τυχόν απωλειών που θα υποστεί η Μόσχα.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει ένα σχέδιο βάσει του οποίου οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν έως 185 δισεκ. ευρώ – το μεγαλύτερο μέρος από τα 210 δισεκ. ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή παγωμένα στην Ευρώπη– για να προσφέρουν δάνεια στην Ουκρανία, όμως χωρίς να τα κατασχέσουν.
Η απόφαση της Δούμας, της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου, επισημαίνει ότι η προτεινόμενη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων από χώρες μέλη της ΕΕ “ αποτελεί ουσιαστικά παράνομη κατάσχεση περιουσίας και κατά συνέπεια, εφόσον εφαρμοστεί, μπορεί να θεωρηθεί ξεκάθαρη κλοπή”.
Και προσθέτει: “ Οποιαδήποτε επίθεση εναντίον ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με την προσήκουσα νομική απάντηση, ξεκινώντας με αξιώσεις αποζημίωσης -με ένα αίτημα για την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ως μέτρο ασφαλείας- εις βάρος της Euroclear και του Βελγίου, όπου κρατείται το μεγαλύτερο μέρος των παράνομα παγωμένων κρατικών κεφαλαίων”.
“ Τα περιουσιακά στοιχεία μη κατοίκων (Ρωσίας) από μη φιλικά κράτη μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως πηγή αποζημίωσης”, καταλήγει η απόφαση.