Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Real.gr
Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών

12:15, 29/11/2025
Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Αφίπσκι στη νότια ρωσική περιφέρεια του Κρασνοντάρ, αλλά η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο, ανακοίνωσαν σήμερα οι περιφερειακές αρχές.

Τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν, πρόσθεσαν.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 103 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 11 πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ.

 


Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

