Ρωσία: Πυρκαγιά σε διυλιστήριο πετρελαίου έπειτα από επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών - Real.gr

Τεχνικός εξοπλισμός στην εγκατάσταση υπέστη ζημιές, όμως οι δεξαμενές δεν επλήγησαν, πρόσθεσαν.
Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 103 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων 11 πάνω από την περιφέρεια του Κρασνοντάρ.
The Afipsky oil refinery in Krasnodar Krai, Russia, was attacked last night. The facility, frequently used in Russia’s military supply chain, has been targeted multiple times throughout the war. pic.twitter.com/qEHbHjAppi
— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 29, 2025
Ukrainian forces successfully struck Russia’s Afipsky oil refinery tonight, just outside of Krasnodar.
Seen here, a Ukrainian attack drone slams into the refinery, setting it ablaze. pic.twitter.com/QuRST0IVjO
— OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 29, 2025
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ