Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην Τβερ - Επτά τραυματίες - Real.gr

Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν πολυκατοικία στην Τβερ – Επτά τραυματίες

09:15, 12/12/2025
Επτά άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον ένα παιδί, τραυματίστηκαν τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή σε ουκρανική επιδρομή με drones στην Τβερ, περίπου 180 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μόσχας, ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

«Στην Τβερ, αντιμετωπίζονται οι συνέπειες της πτώσης συντριμμιών drone σε πολυκατοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο προσωρινός κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, ο Βιτάλι Καρόλεφ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «έξι ενήλικοι και παιδί» τραυματίστηκαν κατά την επιδρομή και περίπου είκοσι κάτοικοι χρειάστηκε να απομακρυνθούν εσπευσμένα λόγω ζημιών που υπέστη το ακίνητο.

Το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS μετέδωσε ότι η πτώση συντριμμιών προκάλεσε σφοδρή πυρκαγιά σε διαμέρισμα και έσπασαν παράθυρα.

Η Ουκρανία υφίσταται σχεδόν καθημερινά αεροπορικά πλήγματα της Ρωσίας στο έδαφός της από τον Φεβρουάριο του 2022. Σε αντίποινα, διεξάγει επίσης σχεδόν καθημερινά επιδρομές με drones εναντίον στρατιωτικών και ενεργειακών υποδομών.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε συνολικά 90 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε διάφορες περιφέρειες και στη Μαύρη Θάλασσα, τα περισσότερα (63) στην Μπριάνσκ και τρία στην Τβερ, μεταξύ άλλων.

Χθες, η ίδια πηγή έκανε γνωστό ότι καταρρίφθηκαν πάνω από 300 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε μια από τις μαζικότερες ουκρανικές επιδρομές. Επηρεάστηκαν εκατοντάδες πτήσεις προς αεροδρόμια της Μόσχας.

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επιβλήθηκε ως μεσολαβητής στον πόλεμο αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο, εξέφρασε χθες την έντονη δυσαρέσκειά του για την έλλειψη προόδου στις συνομιλίες για να τερματιστεί η σύγκρουση και απαίτησε «πράξεις» από τη Μόσχα και το Κίεβο.

