Ρωσία: Ουκρανικές επιθέσεις με drones στο Νοβοροσίσκ – Έξι τραυματίες, ζημιές σε πολυκατοικίες - Real.gr

Ουκρανικά drones προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες και τραυμάτισαν τουλάχιστον έξι άτομα στο ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα, κατά διαδοχικές επιθέσεις στην περιοχή, νωρίς την Τρίτη, όπως δήλωσαν περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Το Επιχειρησιακό Επιτελείο της νότιας περιοχής Κρασνοντάρ ανέφερε μέσω Telegram ότι πέντε πολυκατοικίες και δύο σπίτια υπέστησαν ζημιές σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Τα συντρίμμια που έπεσαν από τα drones προκάλεσαν πυρκαγιές σε δύο σημεία, τις οποίες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η περιφέρεια Κρασναντάρ υπέστη μια από τις πιο παρατεταμένες και μαζικές επιθέσεις» της Ουκρανίας, ανέφερε μέσω Telegram ο Βενιαμίν Καντράτιεφ, κάνοντας λόγο για τουλάχιστον έξι τραυματίες.

Νωρίτερα, θραύσματα drones είχαν σπάσει παράθυρα και προκαλέσει ζημιές σε κτίρια στο Κρασνοντάρ, την πρωτεύουσα της περιοχής, ενώ ένα drone προκάλεσε ζημιές και τραυματισμό σε έναν κάτοικο χωριού νότια του Νοβοροσίσκ.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι νωρίτερα είχαν καταρρίψει 10 drones που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, μια ημέρα μετά από ουκρανική επίθεση σε εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής που διέκοψε τη θέρμανση σε πόλη κοντά στην πρωτεύουσα.