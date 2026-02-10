Ρωσία: Σχεδόν 150.000 άνθρωποι επικοινώνησαν το 2025 με την FSB για να της δώσουν πληροφορίες - Real.gr

Σχεδόν 150.000 άνθρωποι επικοινώνησαν πέρυσι με την υπηρεσία Εσωτερικών Πληροφοριών της Ρωσίας για να της δώσουν πληροφορίες, με ορισμένες από τις οποίες να οδηγούν σε «σημαντικές επιχειρήσεις», φτάνοντας ακόμη και σε διώξεις για «τρομοκρατική ενέργεια», ανέφερε σήμερα η FSB σε ανακοίνωσή της.

«Η γραμμή εμπιστοσύνης» της FSB, διαδόχου της KGB, στα κεντρικά της γραφεία στη Μόσχα δέχθηκε το 2025 όχι λιγότερα από 68.785 μηνύματα, τα 455 από τα οποία περιείχαν χρήσιμες πληροφορίες, επεσήμανε.

Οι περιφερειακές διευθύνσεις της FSB δέχθηκαν 77.772 μηνύματα εκ των οποίων «τα 15.233 περιείχαν επιχειρησιακά σημαντικές πληροφορίες, ενώ τα υπόλοιπα είχαν χαρακτήρα πληροφοριών ή ενημέρωσης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η FSB αναλαμβάνει διάφορες αποστολές από την εσωτερική ασφάλεια, την αντικατασκοπεία, τη μάχη κατά του οργανωμένου εγκλήματος, την τρομοκρατία και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ή ακόμη και τον έλεγχο των συνόρων.

Οι δραστηριότητές της ενισχύθηκαν μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022. Η FSB ανακοινώνει τακτικά τη σύλληψη προσώπων που κατηγορούνται ότι διέπραξαν σοβαρά εγκλήματα για λογαριασμό του Κιέβου.

Ομάδες ακτιβιστών που στηρίζουν το Κρεμλίνο ενθαρρύνουν τους Ρώσους να ενημερώνουν τις αρχές για οποιοδήποτε πρόσωπο θεωρούν ύποπτο ότι στηρίζει την Ουκρανία.

Μετά την επιβεβαίωση των πληροφοριών που έλαβε το 2025, η FSB επεσήμανε ότι ασκήθηκαν διώξεις για «τρομοκρατία», «δολιοφθορά» και «συνέργεια σε πράξεις δολιοφθοράς» εις βάρος 18 ανθρώπων.

Όπως διευκρίνισε τα πρόσωπα αυτά διέπραξαν, «έπειτα από εντολές» της Ουκρανίας, εμπρησμούς σε υποδομές μέσων μαζικής μεταφοράς και επικοινωνίας σε διάφορες περιφέρειες της Ρωσίας.

Άλλα πρόσωπα διώχθηκαν για «σκοπίμως ψευδή προειδοποίηση αναφορικά με τρομοκρατική ενέργεια» μετά τη διασπορά ανώνυμων απειλών, ενώ ένας Ρώσος συνελήφθη επειδή δημοσίευσε στο διαδίκτυο εκκλήσεις για τη δολοφονία εκπροσώπων των αρχών.

Η FSB ανακοίνωσε επίσης ότι εμπόδισε απόπειρες απάτης εις βάρος 6.193 ανθρώπων με τους οποίους επικοινώνησαν πρόσωπα που προσποιήθηκαν ότι είναι πράκτορες των υπηρεσιών ασφαλείας με στόχο να τους αποσπάσουν χρήματα.

«Εξαιτίας του μεγάλου αριθμού των κλήσεων, οι τηλεφωνικές γραμμές είναι τακτικά υπερφορτωμένες», υπογράμμισε η FSB.