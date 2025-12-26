Quantcast
Ρωσία: Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε πρώην διπλωμάτης με την κατηγορία ότι πούλησε κρατικά μυστικά στις ΗΠΑ - Real.gr
real player

Ρωσία: Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε πρώην διπλωμάτης με την κατηγορία ότι πούλησε κρατικά μυστικά στις ΗΠΑ

22:30, 26/12/2025
Ρωσία: Σε κάθειρξη 12 ετών καταδικάστηκε πρώην διπλωμάτης με την κατηγορία ότι πούλησε κρατικά μυστικά στις ΗΠΑ

Φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύνοψη από το

  • Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σήμερα έναν Ρώσο πρώην διπλωμάτη σε κάθειρξη 12 ετών, με την κατηγορία ότι πουλούσε κρατικά μυστικά στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών όταν υπηρετούσε στις ΗΠΑ.
  • Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι ο Αρσένι Κονοβάλοφ, γεννημένος το 1987, κρίθηκε ένοχος για προδοσία, καθώς «μετέφερε ενεργά μυστικές πληροφορίες στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, έναντι χρημάτων».
  • Ο Κονοβάλοφ συνελήφθη από την FSB τον Μάρτιο του 2024, ενώ σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, υπηρετούσε ως δεύτερος γραμματέας στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στο Χιούστον από το 2014 μέχρι το 2017.
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο διάδοχος της σοβιετικής KGB, ανακοίνωσε ότι ο Αρσένι Κονοβάλοφ, γεννημένος το 1987, κρίθηκε ένοχος για προδοσία.

Δικαστήριο της Μόσχας καταδίκασε σήμερα έναν Ρώσο πρώην διπλωμάτη σε κάθειρξη 12 ετών σε ποινική αποικία υψίστης ασφαλείας με την κατηγορία ότι πουλούσε κρατικά μυστικά στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών όταν υπηρετούσε στις ΗΠΑ.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB), ο διάδοχος της σοβιετικής KGB, ανακοίνωσε ότι ο Αρσένι Κονοβάλοφ, γεννημένος το 1987, κρίθηκε ένοχος για προδοσία. «Εξακριβώθηκε ότι ο Α.Σ. Κονοβάλοφ, υπάλληλος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, κατά την πολυετή αποστολή του στις ΗΠΑ μετέφερε ενεργά μυστικές πληροφορίες στις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, έναντι χρημάτων» σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ο Κονοβάλοφ συνελήφθη από την FSB τον Μάρτιο του 2024. Το πρακτορείο TASS δημοσίευσε ένα βίντεο με τον σοκαρισμένο Κονοβάλοφ να συλλαμβάνεται μέσα σε ένα βανάκι και να του αναγγέλλεται ότι θεωρείται ύποπτος για προδοσία.

Η FSB δεν διευκρίνισε τι είδους πληροφορίες παρέδωσε ο διπλωμάτης στις ΗΠΑ ή με ποια αμερικανική υπηρεσία συνεργαζόταν. Δεν υπάρχει κανένα σχόλιο προς το παρόν από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kommersant, ο Κονοβάλφο υπηρετούσε ως δεύτερος γραμματέας στο Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στο Χιούστον, από το 2014 μέχρι το 2017.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

Ελένη Παπαδοπούλου: Πώς το ελληνικό FBI εξιχνίασε τη δολοφονία της – Ο ρόλος του πυροσβέστη και η απουσία του γιου από την κηδεία

12:07 27/12
Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Αγρότες: Τι αποφάσισαν στο μπλόκο της Νίκαιας - Οι δρόμοι που είναι κλειστοί και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

15:10 27/12
Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

Βαρδούσια Όρη: Ποιοι ήταν οι 4 ορειβάτες που έχασαν τη ζωή τους - Βρέθηκαν σχεδόν αγκαλιασμένοι

13:16 27/12
Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

Θεσσαλονίκη: Eργατικό ατύχημα σε κρεοπωλείο - Τραυματίστηκε 67χρονος εργαζόμενος

15:01 27/12
Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

Ροδόπη: Δικογραφία για εμπρησμό από αμέλεια σε βάρος της μητέρας του 7χρονου - Τι έδειξε η νεκροψία

10:31 27/12
Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

Γιώργος Μαζωνάκης: Το μήνυμα για τη νέα χρονιά – «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου…»

14:15 27/12
Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιτέθηκε με 40 πυραύλους - Χωρίς θέρμανση το ένα τρίτο του Κιέβου

12:45 27/12
Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

Πώς να κοιμηθείτε πολύ γρήγορα: Τεχνικές για να το καταφέρετε σε 10, 60 ή 120 δευτερόλεπτα

08:00 27/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved