Ρωσία: Σεισμός 7,1 Ρίχτερ κοντά στη χερσόνησο Καμτσάτκα - Προειδοποίηση για τσουνάμι - Real.gr

Σεισμική δόνηση 7,1 Ρίχτερ καταφράφηκε σήμερα κοντά στην ανατολική ακτή της χερσονήσου Καμτσάτκα στη ρωσική Άπω Ανατολή, σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο της Γερμανίας για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα σύμφωνα με το GFZ.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) εκτιμά τον σεισμό λίγο μεγαλύτερου μεγέθους σε 7,4 Ρίχτερ και το εστιακό βάθος σε 39,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 111 χιλιόμετρα ανατολικά της ρωσικής πόλης Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκυ, το διοικητικό κέντρο της περιοχής Καμτσάτκα.

Το Κέντρο Προειδοποίησης Τσουνάμι του Ειρηνικού ανέφερε ότι ενδέχεται να σχηματιστούν «επικίνδυνα» κύματα κατά μήκος των ακτών σε απόσταση 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Η Ιαπωνία, η Χαβάη και άλλα νησιά του Ειρηνικού ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κύματα ύψους μικρότερου των 30 εκατοστών, σύμφωνα με το κέντρο.

Προειδοποίηση για ενδεχόμενο τσουνάμι εκδόθηκε μετά από τον σεισμό και από το αρμόδιο αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι.

Υπενθυμίζεται πως στις 30 Ιουλίου σεισμός μεγέθους 8,8 Ρίχτερ έπληξε την Καμτσάτκα, ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στην περιοχή εδώ και 73 χρόνια.

Σύμφωνα με τον Ρότζερ Μούσον, ομότιμο ερευνητή στο Βρετανικό Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, «η σεισμική ζώνη της Καμτσάτκα είναι μία από τις πιο ενεργές ζώνες υποβύθισης γύρω από το Δαχτυλίδι της Φωτιάς του Ειρηνικού, και η πλάκα του Ειρηνικού κινείται δυτικά περίπου 80 χιλιοστά τον χρόνο».

Πηγές: Reuters, AFP