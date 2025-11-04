Ρωσία: Σφίγγει τον κλοιό γύρω από τα ουκρανικά στρατεύματα στο Ποκρόφσκ και το Κουπιάνσκ - Real.gr

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις της σφίγγουν τον κλοιό γύρω από τα ουκρανικά στρατεύματα στην πόλη Ποκρόφσκ, ένα κέντρο μεταφορών και επιμελητείας που προσπαθούν να καταλάβουν εδώ και πάνω από ένα χρόνο.

Με τις μάχες να μαίνονται στους δρόμους της κατεστραμμένης πόλης, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι οι στρατιώτες του εκκαθάρισαν 35 κτίρια από ουκρανικά στρατεύματα. Δήλωσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις ασκούν επίσης πίεση στα περικυκλωμένα ουκρανικά στρατεύματα κοντά στην πόλη Κουπιάνσκ στην περιφέρεια του Χαρκόβου.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει τις πληροφορίες για το πεδίο των μαχών. Η Ουκρανία αρνείται ότι τα στρατεύματά της έχουν περικυκλωθεί σε κάποια από τις περιοχές αυτές.

Ο ουκρανικός, χαρτογραφικός ιστότοπος Deep State, που βασίζεται σε ανοιχτές πηγές, έδειξε χθες ότι οι ρωσικές δυνάμεις είχαν προωθηθεί ακόμα βαθύτερα στο Ποκρόφσκ και τις γύρω περιοχές, αν και μεγάλο μέρος του συνεχίζει να χαρακτηρίζεται «γκρίζα ζώνη», που σημαίνει ότι δεν ελέγχεται πλήρως από καμία πλευρά.

Το Ποκρόφσκ είχε πληθυσμό περίπου 60.000 κατοίκων πριν από τον πόλεμο, αλλά οι περισσότεροι το έχουν εγκαταλείψει εδώ και καιρό. Η κατάληψή του θα προσέφερε στη Μόσχα μια βάση από την οποία θα μπορούσε να κινηθεί προς το Κραματόρσκ και το Σλοβιάνσκ, τις δύο μεγαλύτερες πόλεις του Ντονέτσκ που παραμένουν υπό τον έλεγχο του Κιέβου. Η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει αυτήν την περιφέρεια στο σύνολό της.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένκσι αναγνώρισε χθες ότι το Ποκρόφσκ υφίσταται σοβαρή πίεση αλλά ο στρατός του δήλωσε ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καμία περιοχή υπό τον πλήρη έλεγχό τους.

Το ρωσικό μπλογκ στρατιωτικών θεμάτων Rybar ανέφερε χθες ότι ο έλεγχος της Μόσχας στην πόλη επεκτείνεται σταδιακά, αλλά «η πλήρης εκκαθάριση της πόλης είναι ακόμα μακριά».

Η Ρωσία έπληξε τη νύχτα υποδομές στην Οδησσό

Η Ρωσία έπληξε μη στρατιωτικές, ενεργειακές και λιμενικές υποδομές σε μεγάλη νυχτερινή επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνήτης της.

«Παρά την ενεργοποίηση των δυνάμεων αντιαεροπορικής άμυνας, που κατέστρεψαν τους περισσότερους από τους εχθρικούς στόχους, υπήρξαν πλήγματα σε μη στρατιωτικές, λιμενικές και ενεργειακές υποδομές», έγραψε ο Όλεχ Κίπερ σε ανάρτηση στο Telegram. Ο ίδιος είπε ότι οι διασώστες κατέσβεσαν γρήγορα τις πυρκαγιές και δεν υπήρξαν θύματα.

