Ρωσία: Στις φλόγες διυλιστήριο μετά από επιδρομή drones της Ουκρανίας - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε νωρίτερα πως κατέστρεψε τη νύχτα 22 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.

Ρωσικό διυλιστήριο πήρε φωτιά σήμερα στη Ριάζαν, νότια της Μόσχας, έπειτα από έφοδο ουκρανικών drones, σύμφωνα με τις αρχές και ρωσικά ΜΜΕ.

Το Κίεβο έχει εντατικοποιήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ρωσικών ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων τους τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο εκστρατείας που λέει πως διεξάγει σε αντίποινα για τους ακατάπαυστους ρωσικούς βομβαρδισμούς εναντίον ουκρανικών πόλεων και του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Η επιδρομή καταγράφτηκε την ώρα που οι πρόεδροι των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν λένε πως θέλουν να διαπραγματευτούν το ταχύτερο την επίλυση της σύγκρουσης, που ξέσπασε με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην ουκρανική επικράτεια πριν από ακριβώς τρία χρόνια.

At about 0400 Moscow Time (UTC+3), Ukrainian long-range precision debris conducted a successful strike on the #Ryazan Oil Refinery @ 54.563940, 39.754595 where several large fires are currently burning out of control.#OSINT #Russia #UkraineWar pic.twitter.com/yVJPib9YqB

— OSINT (Uri) 🇺🇸 🇨🇦 🇬🇧 🇺🇦 🇮🇱 🇬🇪 (@UKikaski) February 24, 2025