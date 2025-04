Ρωσία: Συνελήφθη ύποπτος για τη φονική έκρηξη αυτοκινήτου στη Μόσχα με θύμα στρατηγό - Real.gr

Η FSB κατονόμασε τον ύποπτο ως τον Ίγκνατ Κούζιν, σημειώνοντας ότι είναι "πράκτορας των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών".

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, ότι συνέλαβε ύποπτο για τον θάνατο υψηλόβαθμου αξιωματικού του ρωσικού στρατού σε έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου την Παρασκευή κοντά στη Μόσχα.

Το Κρεμλίνο κατηγόρησε την Ουκρανία για τον θάνατο του 59χρονου Γιάροσλαβ Μοσκάλικ, υποδιευθυντή της Διεύθυνσης Βασικών Επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Προς το παρόν το Κίεβο δεν έχει σχολιάσει σχετικά με τον θάνατο του Μοσκάλικ.

Major General Yaroslav Moskalik, Deputy Chief of the Main Operations Directorate of the Russian General Staff, has been eliminated today in a car explosion in the Moscow region.

Rescue teams report he died from an explosive device planted in the vehicle. pic.twitter.com/wzGVOcs09K

