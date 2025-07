Αεροπορική τραγωδία στη Ρωσία: Εντοπίστηκαν συντρίμμια του αεροσκάφους με τους 49 επιβαίνοντες - Δεν υπάρχουν επιζώντες - Real.gr

Τα συντρίμμια ενός ρωσικού επιβατικού αεροσκάφους με 49 επιβαίνοντες, το οποίο αγνοούνταν, βρέθηκαν στην περιφέρεια Αμούρ στη ρωσική Άπω Ανατολή, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Ifax.

Σωστικό ελικόπτερο εντόπισε την φλεγόμενη άτρακτο του αεροσκάφους τύπου Αντόνοφ-24, όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το τοπικό υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος, το οποίο ανήκε στην εταιρεία Angara με έδρα τη Σιβηρία χάθηκε από τα ραντάρ «σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από το αεροδρόμιο Τύντα» στην περιφέρεια Αμούρ, σύμφωνα με το ρωσικό Υπουργείο Έκτακτων Καταστάσεων.

A Soviet-made Antonov An-24 aircraft operated by Angara Airlines disappeared from radar near the town of Tynda while attempting a second landing approach. Emergency crews later found the burning… pic.twitter.com/MOO08NTbEP

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Βασίλι Ορλόφ δήλωσε ότι, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, στο αεροσκάφος επέβαιναν 43 επιβάτες, ανάμεσά τους πέντε παιδιά, και εξαμελές πλήρωμα.

Το πρακτορείο TASS μετέδωσε ότι δεν υπάρχουν επιζώντες και ότι ως πιθανός λόγος της πτώσης του αεροσκάφους εξετάζεται σφάλμα του πληρώματος κατά την προσγείωση σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας.

Search-and-rescue teams have discovered the crash site of an An-24 with 49 souls onboard, 43 passengers and 6 crew, that went missing from radar this morning during a domestic flight over the Amur Oblast of Eastern Russia. Wreckage of the aircraft as well as a large fire were… pic.twitter.com/qUhSfvIlb8

— OSINTdefender (@sentdefender) July 24, 2025