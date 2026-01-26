Ρωσία: Συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους προκάλεσαν πυρκαγιά σε δύο επιχειρήσεις στο Κρασνοντάρ - Real.gr

Δύο επιχειρήσεις έπιασαν φωτιά και ένας άνθρωπος τραυματίσθηκε στην πόλη Σλαβιάνσκ επί του Κουμπάν στην περιφέρεια Κρασνοντάρ της Ρωσίας αφού συντρίμμια μη επανδρωμένου αεροσκάφους έπεσαν πάνω τους, ανακοίνωσε σήμερα το περιφερειακό κέντρο εκτάκτων καταστάσεων.

Το κέντρο δεν διευκρίνισε ποιες επιχειρήσεις επλήγησαν. Στην πόλη υπάρχει ένα ιδιωτικό διυλιστήριο με παραγωγική ικανότητα περίπου 100.000 βαρελιών την ημέρα, το οποίο προμηθεύει καύσιμα τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και για εξαγωγές.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύκτας 40 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τα 34 από τα οποία στην περιφέρεια του Κρασνοντάρ.