Ρωσία: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου στην περιοχή Αριόλ - Νεκρό το πλήρωμα - Real.gr

Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα κοντά στο χωριό Ναρίσκινο στην περιοχή Αριόλ της Ρωσίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα μέλη του πληρώματος του, μετέδωσε το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS, επικαλούμενο το αρχηγείο της στρατιωτικής περιφέρειας της Μόσχας.

Η προκαταρκτική αιτία της συντριβής ήταν τεχνική βλάβη, αναφέρει το TASS.

Ο περιφερειακός κυβερνήτης Αντρέι Κλίτσκοφ δήλωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ότι δεν υπάρχουν θύματα μεταξύ του τοπικού πληθυσμού και ότι συνεργεία της πυροσβεστικής εργάζονται στο σημείο.

‼️🇷🇺🏴‍☠

Military helicopter crashed in Oryol region, crew died while steering the vehicle away from houses

▪️The Mi-8 is believed to have crashed due to a technical malfunction. Residents say the helicopter was flying and suddenly went down, crashing near the village of… pic.twitter.com/PplMx3xQFZ

— 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺 🇷🇺 (@SMO_VZ) May 23, 2025