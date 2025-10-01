Quantcast
Ρωσία: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διυλιστήριο στην περιφέρεια του Γιαροσλάβλ - Real.gr
Ρωσία: Τέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε διυλιστήριο στην περιφέρεια του Γιαροσλάβλ

12:45, 01/10/2025
ΠΗΓΗ: EPA/SERGEY KOZLOV

Ρώσοι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια του Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοινώθηκε σήμερα από τις τοπικές υπηρεσίες άμεσης δράσης.

Η πυρκαγιά στο διυλιστήριο αυτό, ένα από τα μεγαλύτερα της Ρωσίας, είχε ξεσπάσει νωρίτερα σήμερα, δήλωσε ο περιφερειακός κυβερνήτης Μιχαήλ Γεβράγεφ.

Ο ίδιος δήλωσε ότι η πυρκαγιά δεν ξέσπασε ως αποτέλεσμα επίθεσης ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους, μολονότι το Κίεβο στοχοθετεί συστηματικά διυλιστήρια προσπαθώντας να προκαλέσει προβλήματα στις προμήθειες καυσίμων και να στερήσει έσοδα από τη Μόσχα.

«Κάτοικοι ανησύχησαν ότι μπορεί να πρόκειται για το αποτέλεσμα εχθρικής επίθεσης με μη επανδρωμένο αεροσκάφος», έγραψε ο Γεβράγεφ στο Telegram.

«Όμως αυτό που συνέβη δεν έχει καμιά σχέση μ’ αυτό… Η πυρκαγιά είναι τεχνολογικής φύσης», πρόσθεσε χωρίς να επεκταθεί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

