Ρωσία: Θραύσματα από drone προκάλεσαν φωτιά κοντά στο διυλιστήριο Αφίπσκι - Real.gr

Θραύσματα από drone προκάλεσαν φωτιά κοντά στο διυλιστήριο Αφίπσκι που βρίσκεται στην περιοχή Κρασνοντάρ της Ρωσίας χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές, όπως ανακοίνωσε σήμερα ένα τοπικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

“Ένας αγωγός φυσικού αερίου έπιασε φωτιά έξω από το διυλιστήριο, σε κοντινή απόσταση από ένα σημείο ελέγχου. Η φωτιά κάλυψε μία περιοχή με εμβαδόν 100 τετραγωνικών μέτρων, ενώ στη συνέχεια κατασβέστηκε¨, ανέφερε το κέντρο στην εφαρμογή μετάδοσης μηνυμάτων Telegram.

Η Ουκρανία είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις της έπληξαν το διυλιστήριο, αλλά και μία υποδομή αποθήκευσης πετρελαίου στην περιοχή Βόλγκογκραντ της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters