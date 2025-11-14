Quantcast
Ρωσία: Το διυλιστήριο πετρελαίου του Σαράτοφ σταμάτησε τη λειτουργία του στις 11 Νοεμβρίου ύστερα από επιθέσεις drones - Real.gr
real player

Ρωσία: Το διυλιστήριο πετρελαίου του Σαράτοφ σταμάτησε τη λειτουργία του στις 11 Νοεμβρίου ύστερα από επιθέσεις drones

22:30, 14/11/2025
Ρωσία: Το διυλιστήριο πετρελαίου του Σαράτοφ σταμάτησε τη λειτουργία του στις 11 Νοεμβρίου ύστερα από επιθέσεις drones

ΠΗΓΗ: Χ

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ένα διυλιστήριο στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, προκαλώντας εκρήξεις και μια πυρκαγιά στην εγκατάσταση.

Το διυλιστήριο Σαράτοφ της Ρωσίας που βρίσκεται στον ποταμό Βόλγα σταμάτησε την πρωτογενή διύλιση πετρελαίου στις 11 Νοεμβρίου μετά τις επιθέσεις με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν σήμερα στο πρακτορείο Ρόιτερς δύο πηγές του κλάδου.

Σύμφωνα με τις εν λόγω πηγές, το διυλιστήριο θα μπορούσε να παραμείνει εκτός λειτουργίας έως το τέλος του μήνα.

Η Ουκρανία έχει αυξήσει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντός της Ρωσίας με στόχο να θέσει εκτός λειτουργίας τα διυλιστήρια, τις αποθήκες και τους αγωγούς καυσιμων και να πλήξει τη μεγαλύτερη πηγή χρηματοδότησης του πολέμου στην Ουκρανία της Μόσχας.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε την Τρίτη τα πλήγματα που κατάφερε στα διυλιστήριο του Σαράτοφ. Στην ανακοίνωση του ανέφερε ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν εκρήξεις και μια μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή γύρα από αυτό.

Το διυλιστήριο επλήγη επίσης σήμερα.

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε ένα διυλιστήριο στην περιοχή Σαράτοφ της Ρωσίας, προκαλώντας εκρήξεις και μια πυρκαγιά στην εγκατάσταση. Το Γενικού Επιτελείο του ουκρανικού στρατού αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι τα στρατεύματα του έπληξαν επίσης μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων κοντά στην πόλη Ένγκελς στην περιοχή του Σαράτοφ.

Ο κυβερνήτης της περιοχής του Σαράτοφ δήλωσε ότι οι επιθέσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών προκάλεσαν ζημιές σε αστική υποδομή νωρίτερα σήμερα.

Σύμφωνα με τις πηγές και ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποτίθεται ότι δείχνει τις επιθέσεις στο διυλιστήριο, μία μεγάλη δεξαμενή του διυλιστηρίου φλέγεται.

Η εταιρεία Rosneft, στην οποία ανήκει το διυλιστήριο, δεν ανταποκρίθηκε σε αίτημα να σχολιάσει το συμβάν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι η μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου CDU-6, η μοναδική μονάδα πρωτογενούς επεξεργασίας του διυλιστηρίου, μπορεί να καταστράφηκε από τις επιθέσεις. Η ημερήσια ονομαστική δυνατότητα της ανέρχεται σε περίπου 20.000 μετρικούς τόνους ή 147.000 βαρέλια πετρελαίου.

Το 2004 το διυλιστήριο του Σαράτοφ επεξεργάζονταν 5,8 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου, ποσότητα που αντιστοιχεί στο 2,2% της συνολικής επεξεργασίας πετρελαίου της Ρωσίας. Παρήγαγε επίσης 1,9 εκατομμύρια τόνους ντίζελ, 1,2 εκατομμύρια τόνους βενζίνης και 1 εκατομμύριο τόνους πετρελαίου καύσης.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Μαρτίκας για τον απατεώνα επιχειρηματία: «Πλήρωνε με χρυσό και μετά έστηνε ληστεία» - Η καταγγελία-σοκ για τον Παντελή Παντελίδη

Μαρτίκας για τον απατεώνα επιχειρηματία: «Πλήρωνε με χρυσό και μετά έστηνε ληστεία» - Η καταγγελία-σοκ για τον Παντελή Παντελίδη

21:58 14/11
Καιρός: «Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες»

Καιρός: «Έρχεται θερμή εισβολή με νοτιάδες, υγρασία, σκόνη και υψηλές θερμοκρασίες»

22:41 14/11
Σουηδία: Λεωφορείο παρέσυρε τον κόσμο που περίμενε σε στάση λεωφορείου στη Στοκχόλμη - Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες

Σουηδία: Λεωφορείο παρέσυρε τον κόσμο που περίμενε σε στάση λεωφορείου στη Στοκχόλμη - Τρεις νεκροί και τρεις τραυματίες

22:28 14/11
Βορίζια: «Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε, είχε υπάρξει και άλλο περιστατικό» - Τι είπαν οι γονείς του 39χρονου

Βορίζια: «Του είχαν στήσει ενέδρα και παίζανε, είχε υπάρξει και άλλο περιστατικό» - Τι είπαν οι γονείς του 39χρονου

19:35 14/11
Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Στο επίκεντρο τα συστήματα πυροβολικού PULS

Reuters: Η Ελλάδα σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Στο επίκεντρο τα συστήματα πυροβολικού PULS

20:13 14/11
Γενέθλια για τον βασιλιά Κάρολο – Πλησιάζει ο καιρός της προφητείας

Γενέθλια για τον βασιλιά Κάρολο – Πλησιάζει ο καιρός της προφητείας

21:15 14/11
Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

Γκίζα: Ερευνητές εντόπισαν πιθανή κρυφή είσοδο στην Πυραμίδα του Μένκαουρ που μπορεί να κρύβει άγνωστη δομή

19:24 12/11
Σπύρος Φωκάς: Το σύμβολο της κλασικής ανδρικής ομορφιάς σε μια σπάνια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’60

Σπύρος Φωκάς: Το σύμβολο της κλασικής ανδρικής ομορφιάς σε μια σπάνια φωτογραφία από τη δεκαετία του ’60

22:50 14/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved