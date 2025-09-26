Quantcast
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης - Real.gr
real player

Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

15:51, 26/09/2025
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θέλει να μιλήσει για ένα δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν κατ’ ιδίαν την Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ θα είναι έτοιμο να καταρρίψει οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ευρώπης.

Το Bloomberg μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχους που είναι γνώστες της συνομιλίας, ότι οι πρέσβεις της Βρετανίας της Γαλλίας και της Γερμανίας έκαναν την προειδοποίηση σε μία συνάντηση στην Μόσχα.

Ερωτηθείς με ποιο τρόπο θα απαντήσει η Ρωσία εάν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Γνωρίζετε, δεν θέλω ούτε να συζητήσω γι αυτό, είναι μία πολύ ανεύθυνη δήλωση».

Ο ίδιος προσέθεσε: «Είναι πολύ ανεύθυνο, επειδή οι κατηγορίες κατά της Ρωσίας ότι στρατιωτικά της αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο κάποιου και εισέβαλαν στους αιθέρες κάποιων είναι αβάσιμες. Κανένα πειστικό αποδεικτικό στοιχείο δεν παρουσιάσθηκε».

Το ΝΑΤΟ έχει αναφέρει ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου στον οποίο παρέμειναν επί 12 λεπτά πριν αναγκασθούν να απομακρυνθούν.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας τις αρνήσεις της Ρωσίας, κατηγόρησαν τη Μόσχα για απερίσκεπτη και προκλητική συμπεριφορά.

Το περιστατικό στην Εσθονία σημειώθηκε εννέα μέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο της χώρο. Η Βρετανία ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι οι παραβιάσεις της Ρωσίας αυξάνουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

15:41 26/09
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

11:29 26/09
Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

11:46 26/09
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

15:51 26/09
Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

13:27 26/09
Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:16 26/09
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

14:30 26/09
Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

11:33 26/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved