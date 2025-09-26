Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης - Real.gr

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θέλει να μιλήσει για ένα δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, σύμφωνα με το οποίο Ευρωπαίοι διπλωμάτες προειδοποίησαν κατ’ ιδίαν την Μόσχα ότι το ΝΑΤΟ θα είναι έτοιμο να καταρρίψει οποιοδήποτε ρωσικό αεροσκάφος που παραβιάζει τον εναέριο χώρο της Ευρώπης.

Το Bloomberg μετέδωσε, επικαλούμενο αξιωματούχους που είναι γνώστες της συνομιλίας, ότι οι πρέσβεις της Βρετανίας της Γαλλίας και της Γερμανίας έκαναν την προειδοποίηση σε μία συνάντηση στην Μόσχα.

Ερωτηθείς με ποιο τρόπο θα απαντήσει η Ρωσία εάν το ΝΑΤΟ καταρρίψει ένα ρωσικό αεροσκάφος, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε: «Γνωρίζετε, δεν θέλω ούτε να συζητήσω γι αυτό, είναι μία πολύ ανεύθυνη δήλωση».

Ο ίδιος προσέθεσε: «Είναι πολύ ανεύθυνο, επειδή οι κατηγορίες κατά της Ρωσίας ότι στρατιωτικά της αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο κάποιου και εισέβαλαν στους αιθέρες κάποιων είναι αβάσιμες. Κανένα πειστικό αποδεικτικό στοιχείο δεν παρουσιάσθηκε».

Το ΝΑΤΟ έχει αναφέρει ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας στις 19 Σεπτεμβρίου στον οποίο παρέμειναν επί 12 λεπτά πριν αναγκασθούν να απομακρυνθούν.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ, απορρίπτοντας τις αρνήσεις της Ρωσίας, κατηγόρησαν τη Μόσχα για απερίσκεπτη και προκλητική συμπεριφορά.

Το περιστατικό στην Εσθονία σημειώθηκε εννέα μέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο της χώρο. Η Βρετανία ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι οι παραβιάσεις της Ρωσίας αυξάνουν τον κίνδυνο μιας άμεσης ένοπλης αντιπαράθεσης με το ΝΑΤΟ.