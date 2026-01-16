Ρωσία: Το Κρεμλίνο κρίνει «θετική» τη βούληση ευρωπαϊκών χωρών να αποκαταστήσουν τον διάλογο με τη Ρωσία - Real.gr

Το Κρεμλίνο χαρακτήρισε σήμερα «θετική» τη βούληση ορισμένων ευρωπαϊκών χωρών να αποκαταστήσουν τον διάλογο με τη Ρωσία, ο οποίος έχει διακοπεί μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

«Αν αυτό αντανακλά πραγματικά το στρατηγικό όραμα των Ευρωπαίων, πρόκειται για θετική εξέλιξη της θέσης τους», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, σημειώνοντας ότι «έλαβε υπόψη δηλώσεις που έγιναν τις τελευταίες ημέρες από διάφορους ευρωπαίους ηγέτες».

«Στο Παρίσι, στη Ρώμη και ακόμη και στο Βερολίνο, είπαν ότι θα πρέπει να μιλήσουν με τους Ρώσους για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα στην Ευρώπη. Αυτό ανταποκρίνεται απολύτως στο όραμά μας», συνέχισε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου επέκρινε ωστόσο τη θέση της Βρετανίας, η οποία «συνεχίζει προς το παρόν να έχει ριζοσπαστικές θέσεις» και «δεν επιθυμεί να συμβάλει στην εγκαθίδρυση της ειρήνης». «Η θέση του Λονδίνου είναι καταστροφικής φύσης», πρόσθεσε.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι δήλωσε στις αρχές Ιανουαρίου ότι «έχει έρθει η ώρα που η Ευρώπη πρέπει να μιλάει επίσης με τη Ρωσία», τασσόμενη υπέρ του ορισμού ευρωπαίου «ειδικού απεσταλμένου» που θα επιτρέψει να μιλάνε με μία φωνή.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν έκρινε επίσης από την πλευρά του, τον Δεκέμβριο, ότι θα «ξαναγίνει χρήσιμο» για τους Ευρωπαίους «να μιλάνε στον Βλαντίμιρ Πούτιν» στο πλαίσιο ενός «πλήρους διαλόγου με τη Ρωσία».

Παράλληλα ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε την Τετάρτη ότι «η εξεύρεση ισορροπίας μακροπρόθεσμα με τη Ρωσία» θα επιτρέψει στην ΕΕ «να ατενίσει το μέλλον με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη».

Ωστόσο η υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Ιβέτ Κούπερ έστειλε το μήνυμα ότι το Λονδίνο δεν συμφωνεί πως έχει έρθει ώρα για μια επανάληψη του διαλόγου, δηλώνοντας στο Politico ότι δεν έχει δει κανένα στοιχείο που να δείχνει ότι η Μόσχα θέλει ειρήνη στην Ουκρανία.

Οι Ευρωπαίοι είχαν κόψει τελείως τις γέφυρες, πέραν πολύ λίγων εξαιρέσεων, με τη Μόσχα μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με δεδηλωμένη πρόθεση να απομονώσουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν από τη Δύση.

Ωστόσο ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποκατέστησε τον διάλογο με τον Ρώσο ομόλογό του μόλις επέστρεψε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, με την πρόθεση να μπει τέλος στην σύγκρουση, οργανώνοντας τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και δια ζώσης σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον Αύγουστο του 2025.

Στους κόλπους της ΕΕ, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν και ο Σλοβάκος ομόλογός του Ρόμπερτ Φίτσο είχαν συνεχίσει τις επαφές τους με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, προς απογοήτευση των Βρυξελλών.

Ο Μακρόν και ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς είχαν επίσης συνομιλήσει με τον Πούτιν τηλεφωνικώς τον Ιούλιο του 2025 και τον Νοέμβριο του 2024 αντίστοιχα.

-Το Κρεμλίνο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους Αμερικανούς απεσταλμένους Γουίτκοφ και Κούσνερ-

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας ανέφερε παράλληλα σήμερα ότι το Κρεμλίνο ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, τον Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του, τον Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες, σημειώνοντας ωστόσο ότι ακόμη δεν έχουν οριστεί ημερομηνίες.

–Η Ρωσία θεωρεί τη Γροιλανδία έδαφος της Δανίας-

Ο Πεσκόφ σημείωσε εξάλλου σήμερα ότι η Ρωσία θεωρεί τη Γροιλανδία έδαφος της Δανίας και πρόσθεσε ότι η κατάσταση της ασφάλειας γύρω από τη νήσο είναι «εξαιρετική» από άποψης διεθνούς δικαίου.

Η Μόσχα ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα ότι είναι απαράδεκτο η Δύση να συνεχίζει να υποστηρίζει ότι η Ρωσία και η Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία και ότι η κρίση γύρω από το έδαφος αυτό δείχνει τα δύο μέτρα και δύο σταθμά των δυτικών δυνάμεων που διεκδικούν ηθική υπεροχή.

