Ρωσία: Το σχέδιο της ΕΕ να απαγορεύσει μόνιμα τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου είναι τρελό - Real.gr

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι μόνο ένας «τρελός» θα μπορούσε να εισηγηθεί την επιβολή μόνιμης απαγόρευσης στις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, όπως προβλέπεται στο σχέδιο της Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σύμφωνα με αξιωματούχους της ΕΕ και έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Reuters, η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να καταθέσει στις 15 Απριλίου νομική πρόταση για τη μόνιμη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου, τρεις ημέρες μετά τη διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία.