Ρωσία: Το συγκρότημα «Pussy Riot» χαρακτηρίστηκε εξτρεμιστική οργάνωση από δικαστήριο - Real.gr

Το ρωσικό φεμινιστικό πανκ συγκρότημα 'Pussy Riot', που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο, χαρακτηρίστηκε σήμερα εξτρεμιστική οργάνωση από δικαστήριο της Μόσχας, το οποίο απαγόρευσε τη δραστηριότητά του εντός της Ρωσίας έπειτα από αίτημα της εισαγγελίας.

Η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε από τη δικαστική υπηρεσία της Μόσχας ακολουθεί δικαστική απόφαση του Σεπτεμβρίου, η οποία επέβαλε ποινές φυλάκισης ερήμην έως και 13 ετών σε πέντε από τα μέλη του συγκροτήματος κρίνοντάς τα ένοχα για διασπορά ψευδών σχετικά με τον ρωσικό στρατό.

Τα μέλη του συγκροτήματος, που έχουν χαρακτηριστεί ”ξένοι πράκτορες” από τις αρχές, απέρριψαν τότε τις κατηγορίες, λέγοντας ότι ήταν πολιτικά υποκινούμενες.

Το συγκρότημα, τα μέλη του οποίου βρίσκονται εκτός Ρωσίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας το 2012, αφότου φυλακίστηκε γιατί πραγματοποίησε διαμαρτυρία κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν μέσα σε ρωσική ορθόδοξη εκκλησία της Μόσχας.

Το συγκρότημα, το οποίο αντιτίθεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, έχει γίνει έκτοτε σύμβολο της διαμαρτυρίας κατά του Κρεμλίνου.

Η Νάντια Τολοκονίκοβα, ιδρύτρια του συγκροτήματος, η οποία βρίσκεται στις ΗΠΑ και τη σύλληψη της οποίας επιδιώκουν οι ρωσικές αρχές, αγνόησε τον περασμένο μήνα την επιδίωξη της Μόσχας να χαρακτηριστεί εξτρεμιστικό το συγκρότημα.

“Αν το να λες την αλήθεια είναι εξτρεμισμός, τότε είναι χαρά μας που είμαστε εξτρεμίστριες”, έγραψε στο Χ.