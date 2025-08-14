Quantcast
Ρωσία: Το WhatsApp λέει ότι η Ρωσία προσπαθεί να το μπλοκάρει - Real.gr
13:15, 14/08/2025
Το WhatsApp δήλωσε ότι η Ρωσία προσπαθεί να μπλοκάρει τις υπηρεσίες του διότι η εφαρμογή μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η οποία ανήκει στην Meta Platforms, προσφέρει το δικαίωμα των χρηστών σε ασφαλή επικοινωνία και δεσμεύθηκε να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμες οι κρυπτογραφημένες υπηρεσίες στη Ρωσία.

Η Ρωσία άρχισε να εφαρμόζει περιορισμούς σε κάποιες κλήσεις του Telegram και του WhatsApp, κατηγορώντας τις ξένης ιδιοκτησίας πλατφόρμες ότι δεν μοιράζονται πληροφορίες με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε περιπτώσεις απάτης και τρομοκρατίας.

«Το WhatsApp είναι ιδιωτικό, διατερματικά κρυπτογραφημένο, και αψηφά τις απόπειρες της κυβέρνησης να παραβιάσει το δικαίωμα των ανθρώπων σε ασφαλή επικοινωνία, το οποίο είναι ο λόγος που η Ρωσία προσπαθεί να το μπλοκάρει σε πάνω από 100 εκατ. Ρώσους», δήλωσε το WhatsApp σε ανακοίνωση.

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταστήσουμε την διατερματική κρυπτογραφημένη επικοινωνία διαθέσιμη στους ανθρώπους παντού, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας».

Το Telegram δήλωσε ότι οι συντονιστές του χρησιμοποιούν εργαλεία AI για να παρακολουθούν δημόσια μέρη της πλατφόρμας και να απομακρύνουν εκατομμύρια κακόβουλα μηνύματα κάθε μέρα.

«Το Telegram καταπολεμά ενεργά την επιζήμια χρήση της πλατφόρμας του, συμπεριλαμβανομένων προτροπών για δολιοφθορά ή βία και εξαπάτηση», ανέφερε το Telegram σε ανακοίνωση.

Η Ρωσία εδώ και χρόνια συγκρούεται με ξένες τεχνολογικές πλατφόρμες αναφορικά με το περιεχόμενο και την αποθήκευση δεδομένων σε μια διαμάχη που εντάθηκε από τότε που η Μόσχα έστειλε τον στρατό της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, με τους επικριτές να υποστηρίζουν ότι η Ρωσία προσπαθεί να επεκτείνει τον έλεγχό της επί του Διαδικτύου στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

