Ρωσία: Το ΥΠΕΞ προειδοποιεί για τους κινδύνους μιας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων - Real.gr

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευθείας σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις σοβαρές συνέπειες που θα έχει μια τέτοια σύγκρουση.

Η ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών εκδόθηκε μετά τη κατηγορία που διατύπωσε η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) νωρίτερα σήμερα ότι η Βρετανία και η Γαλλία προετοιμάζουν μυστικά τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με τεχνολογία και εξαρτήματα πυρηνικών όπλων.

Η SVR δεν συμπεριέλαβε τεκμηριωμένα στοιχεία για να υποστηρίξει τον ισχυρισμό της, για τον οποίο η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα δήλωσε ειδησεογραφικό δίκτυο RBC ότι συνιστά “κατάφωρο ψέμα”. Δεν υπήρχε άμεσο σχόλιο από τη Βρετανία.

“Προειδοποιούμε άλλη μια φορά για τους κινδύνους μιας ευθείας στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις ενδεχόμενες φρικτές συνέπειές της”, αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

