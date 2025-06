Ρωσία: Τουλάχιστον 7 νεκροί μετά από κατάρρευση γέφυρας - Real.gr

Επιχείρηση των ρωσικών σιδηροδρόμων αναφέρθηκε σε «παράνομη» ενέργεια που προκάλεσε την καταστροφή.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι σχεδόν εβδομήντα τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε γέφυρα σε σιδηροτροχιές στη νοτιοδυτική Ρωσία, με αποτέλεσμα να εκτροχιαστεί συρμός χθες Σάββατο το βράδυ, όχι μακριά από τα σύνορα με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Επισήμως, οι ρωσικές αρχές δεν έχουν κάνει ως αυτό το στάδιο καμιά σύνδεση με τον πόλεμο στην Ουκρανία· το Κίεβο δεν έχει κάνει σχολιάσει την καταστροφή μέχρι στιγμής.

Ωστόσο κανάλια στο Telegram που συνδέονται με τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας έκαναν λόγο για ουκρανική δολιοφθορά.

«Εξαιτίας της κατάρρευσης γέφυρας πάνω σε σιδηροτροχιές, δυστυχώς έχουμε επτά θανάτους», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Μπόγκομαζ μέσω Telegram, αφού αρχικά είχε κάνει λόγο για τρεις νεκρούς.

