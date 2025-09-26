Quantcast
Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί έπειτα από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ - Real.gr
real player

Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί έπειτα από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

13:45, 26/09/2025
Ρωσία: Τουλάχιστον επτά νεκροί έπειτα από κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, στη βορειοδυτική Ρωσία, μετά την κατανάλωση νοθευμένου αλκοόλ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών, ενώ άλλοι τρεις νοσηλεύονται με δηλητηρίαση.

Κάτοικος της πόλης Γκόστισι, κοντά στο σύνορο με την Εσθονία, συνελήφθη ως ύποπτος ότι πουλούσε το αλκοόλ σε συντοπίτες του, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.

Το δίκτυο Telegram ανέβασε τον αριθμό των νεκρών σε 12 και είπε ότι η σύζυγος του υπόπτου επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση αφού δοκίμασε το προϊόν του συζύγου της.

Η Ρωσία ενίσχυσε τους ελέγχους της παραγωγής και πώλησης αλκοόλ μετά τον θάνατο 77 ανθρώπων στη Σιβηρία έπειτα από κατανάλωση παράνομου αλκοολούχου ποτού το 2016, αλλά η κατανάλωση σπιτικού αλκοόλ παραμένει σοβαρό πρόβλημα.

Τον Ιούνιο του 2023 τουλάχιστον 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε πολλές περιφέρειες της δυτικής Ρωσίας μετά την κατανάλωση νοθευμένου μηλίτη.

Ειδικοί της βιομηχανίας λένε ότι οι αυξανόμενες τιμές του αλκοόλ στο λιανεμπόριο και οι επίσης αυξανόμενοι περιορισμοί στις ρωσικές περιφέρειες των πωλήσεων αλκοολούχων έχουν στρέψει κάποιους στα χειροποίητα παρασκευάσματα, κάποιες φορές με μοιραίες επιπτώσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

Δεκτό έγινε το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του γιου του - Η εκταφή αφορά μόνο την ταυτοποίηση με dna

15:41 26/09
Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

Εισαγγελία Αρείου Πάγου για Τέμπη: Μελετώνται τα αιτήματα εκταφής και πρόκειται σύντομα να απαντηθούν

11:29 26/09
Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

Τραγωδίες σε Μάτι και Μάνδρα: Καταβλήθηκαν 2,9 εκατ. ευρώ σε 37 υποθέσεις αγωγών αποζημίωσης

11:46 26/09
Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

Ρωσία: Το Κρεμλίνο δεν θέλει να συζητήσει το θέμα της απειλής να καταρρίπτονται ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Ευρώπης

15:51 26/09
Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

Ερντογάν: Θέλουμε το μερίδιό μας από τους πόρους της Μεσογείου και συνεργασία «win-win» με τους γείτονες

13:27 26/09
Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

Έκτακτο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες το Σαββατοκύριακο – Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:16 26/09
ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

ΕΛΣΤΑΤ: Αυξήθηκε η οικοδομική δραστηριότητα τον Ιούνιο

14:30 26/09
Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

Στη φυλακή ο Νικολά Σαρκοζί: Σε μονόκλινο, στη VIP πτέρυγα, με επί πληρωμή τηλεόραση και τηλέφωνο

11:33 26/09

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

Πληροφορίες real.gr: Τι είπε ο 77χρονος στους αστυνομικούς για το έμβρυο μέσα σε φιάλη - Βρέθηκαν και αρχαία - Δείτε φωτογραφίες

11:06 25/09
Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

Μαρούσι: 32χρονη σε κατάσταση αμόκ δάγκωσε αστυνομικό – Είχε επιτεθεί στον αδελφό της

11:19 25/09
Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

Τι αναφέρουν οι ανταποκρίσεις από Τουρκία για την «καυτή» ατζέντα Ερντογάν- Τραμπ - Η λίστα με τα «ψώνια» και στο βάθος F35

12:16 25/09
Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

Βουλή: Συζήτηση για την εξωτερική πολιτική σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών

13:11 25/09
Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

Ζελένσκι: Αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο, οι αξιωματούχοι στο Κρεμλίνο πρέπει να βρουν το κοντινότερο καταφύγιο

12:53 25/09
Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

Θλίψη στον ελληνικό αθλητισμό: Πέθανε ο Θανάσης Καπνίδης - Κατέκτησε κορυφές με τον Ιωάννη Μελισσανίδη και τον Δημοσθένη Ταμπάκο

11:29 25/09
Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

Κατερίνα Καινούργιου: Κοιτάζω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει - ΒΙΝΤΕΟ

12:30 25/09
Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

Μαρινέλλα: Ένας χρόνος από το εγκεφαλικό επεισόδιο στο Ηρώδειο – Δεν ανοίγει τα μάτια της

12:27 25/09
Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

Νικολά Σαρκοζί: Ενοχος για συμμετοχή σε συμμορία στην υπόθεση χρηματοδότησης από τον Καντάφι

12:38 25/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved