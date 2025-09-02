Ρωσία: Τραγωδία με 45χρονη ανήμερα των γενεθλίων της - Έπεσε από 88 μέτρα μπροστά στα μάτια του γιου της ενώ έβγαζε selfie - Real.gr

Τραγικό θάνατο μπροστά στα μάτια του γιου της βρήκε η 45χρονη Ελιζαβέτα «Λίζα» Γκούσκινα όταν έπεσε από ύψος 88 μέτρων ενώ προσπαθούσε να βγάλει selfie λίγα δευτερόλεπτα μετά από ένα επιτυχημένο άλμα bungee jumping.

H τραγωδία εκτυλίχθηκε ανήμερα των γενεθλίων της 45χρονης στο Παβλόφσκ, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, στη Ρωσία.

Η 45χρονη, η οποία ήταν φανατική οπαδός των extreme sports, «γλίστρησε και έπεσε» από ύψος 88 μέτρων από τον εγκαταλελειμμένο πύργο από τον οποίο νωρίτερα είχε κάνει ένα θεαματικό άλμα με σχοινί για να γιορτάσει τα γενέθλιά της.

Σύμφωνα με το κανάλι Zvezda, η 45χρονη μετά το άλμα «ανέβηκε ξανά στον πύργο χωρίς σχοινιά ασφαλείας, γλίστρησε και έπεσε»

Το τελευταίο άλμα πριν τον θάνατό της είχε αναρτηθεί στα social media με την ίδια να λέει «πάμε» λίγο πριν την αφήσουν να πέσει στο κενό.