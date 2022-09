Ρωσία: 25χρονος άνοιξε πυρ σε στρατολογικό κέντρο - «Καλύτερη η φυλακή από τον θάνατο στην Ουκρανία» - ΒΙΝΤΕΟ

Το Ρόιτερς μεταδίδει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τα βίντεο.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ιρκούτσκ Ιγκόρ Κόμπζεφ έγραψε στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram πως ο επικεφαλής του στρατολογικού κέντρου, «ο στρατιωτικός επίτροπος Αλεξάντρ Ελισέγεφ», βρίσκεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και ότι ο δράστης των πυροβολισμών έχει συλληφθεί «και οπωσδήποτε θα τιμωρηθεί».

Σε ανακοίνωσή της, η ρωσική Ανακριτική Επιτροπή διευκρίνισε πως ο ύποπτος είναι ένας κάτοικος της Ουστ-Ιλίμσκ ηλικίας 25 ετών.

«Ντρέπομαι που συνέβη κάτι τέτοιο σε μια στιγμή που οφείλουμε αντίθετα να είμαστε ενωμένοι και να μην πολεμάμε ο ένας με τον άλλο, αλλά εναντίον των πραγματικών απειλών», πρόσθεσε ο κυβερνήτης.

Μάλιστα, ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Αντόν Γκερατσένκο ανάρτησε και ένα βίντεο με πυροβολισμούς -πιθανότατα από το σημείο- στο Twitter.

«Ένας επιστρατευμένος άνδρας σκότωσε διοικητή γραφείου στρατολόγησης στο Ust-Ilimsk, περιοχή Ιρκούτσκ, Ρωσία. Ο Αλεξάντρ Ελισέγεφ, ο διοικητής, πυροβολήθηκε τέσσερις φορές σχεδόν εξ επαφής. Ο δολοφόνος είναι ο Ρουσλάν Ζινίν, γεννημένος το 1997, "μερικώς κινητοποιημένος". Αποφάσισε ότι η φυλακή είναι καλύτερη από τον θάνατο στην Ουκρανία», ανέφερε ο Γκερατσένκο.

Mobilized man killed a drafting office commander in Ust-Ilimsk, Irkutsk region, Russia.

Alexandr Yeliseev, the commander, was shot four times almost point blank.

The murderer is Ruslan Zinin, born in 1997, "partially mobilized". He decided jail is better than death in Ukraine. pic.twitter.com/s0IvHJZJBO