Ρωσία: 28 νεκροί από ουκρανικό βομβαρδισμό σε κτίριο στο Λισιτσάνσκ

Σύμφωνα με το υπουργείο, 10 άνθρωποι διασώθηκαν κάτω από τα συντρίμμια έπειτα απ' αυτό για το οποίο δήλωσε πως ήταν μια ουκρανική επίθεση σε κτίριο στο οποίο στεγαζόταν αρτοποιείο στο Λισιτσάνσκ.

«Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται», ανέφερε το υπουργείο μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Το ελεγχόμενο από τη Ρωσία Κέντρο Ενημέρωσης του Λουχάνσκ ανέφερε μέσω της Telegram ότι ο βομβαρδισμός από αμερικανικά συστήματα ρουκετών HIMARS πραγματοποιήθηκε χθες, Σάββατο, το απόγευμα.

In Lisichansk, the search and rescue operation continues at the site of the collapse of a bakery after a strike on it by the Armed Forces of Ukraine "Himers:

