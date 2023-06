Ρωσία: Άγνωστο πού βρίσκεται ο Πριγκόζιν, αποχωρεί η Wagner - Ποιον θα επιλέξει ο Πούτιν για αντικαταστάτη του Σοϊγκού

Οι μισθοφόροι της Wagner ολοκληρώνουν την αποχώρησή τους από την Βορονέζ

Οι μισθοφόροι της ρωσικής οργάνωσης Wagner ολοκληρώνουν την αποχώρησή τους από την περιφέρεια Βορονέζ, στα σύνορα με την Ουκρανία, μετά τον τερματισμό της ανταρσίας τους, δήλωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

"Οι μονάδες της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ ολοκληρώνουν την αποχώρησή τους από την περιφέρεια Βορονέζ", αναφέρει σε ανάρτησή του στο Telegram ο περιφερειάρχης της Αλεξάντερ Γκούσεφ, διαβεβαιώνοντας ότι η απομάκρυνση διεξάγεται "κανονικά χωρίς επεισόδια".

Οι μισθοφόροι της Βάγκνερ είχαν ήδη αποσυρθεί χθες, Σάββατο, το βράδυ από την πόλη Ροστόφ, στη νοτιοδυτική Ρωσία --όπου νωρίτερα είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους το αρχηγείο του στρατού, σημαντικό κέντρο για τις ρωσικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία-- μετά την συμφωνία που επετεύχθη για τον τερματισμό της ανταρσίας τους έπειτα από τις διαπραγματεύσεις που έγιναν ανάμεσα στον επικεφαλής της οργάνωσης Γεβγκένι Πριγκόζιν και τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Σήμερα ήρθησαν όλα τα περιοριστικά μέτρα που είχαν τεθεί σε ισχύ στους αυτοκινητοδρόμους της περιφέρειας του Ροστόφ λόγω της ανταρσίας της Βάγκνερ, ανακοίνωσε παράλληλα το ρωσικό υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

"Η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε", σημείωσε εκπρόσωπός του, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Επίσης έχει αποκατασταθεί η λειτουργία των σιδηροδρομικών και οδικών συγκοινωνιών της περιφέρειας Ροστόφ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το BBC, οι λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα του Πριγκόζιν είναι ασυνήθιστα «ήσυχοι», ενώ και το Telegram της οργάνωσης Wagner φαίνεται να έχει σωπάσει.

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ του Σαββάτου βίντεο έδειξαν τη στιγμή που ο αρχηγός της Wagner μπήκε σε αυτοκίνητο για να φύγει από την πόλη του Ροστόφ προς το αεροδρόμιο για να ταξιδέψει στη Λευκορωσία.

Wagner – Ρωσία: Ο Πούτιν σε συνομιλίες με αξιωματούχους του υπουργείου Άμυνας – Ποιος μπορεί να διαδεχθεί τον Σοϊγκού

Έπειτα από τα χθεσινά γεγονότα με την επέλαση της ομάδας μισθοφόρων στην Μόσχα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα (25/6) στη ρωσική δημόσια τηλεόραση ότι βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας».

Ο πρόεδρος της Ρωσίας προσέθεσε πως η χώρα του «αισθάνεται σίγουρη για την υλοποίηση όλων των σχεδίων και των καθηκόντων της σχετικά με την “ειδική στρατιωτική επιχείρηση” στην Ουκρανία», όπως εξακολουθεί να την αποκαλεί.

«Δίνω ύψιστη προτεραιότητα στην ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Αρχίζω και τελειώνω τη μέρα μου με αυτό», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Η πλήρης συνέντευξή του θα μεταδοθεί στη ρωσική τηλεόραση αργότερα την Κυριακή (25/6).

Μετά την εξέγερση της μισθοφορικής ομάδας Wagner και την συνθήκη του ηγέτη της, Γεβγκένι Πριγκόζιν με την Μόσχα, η Ρωσία μένει, όπως όλα δείχνουν, χωρίς υπουργό Άμυνας. Καθώς ο αρχηγός των μισθοφόρων ζήτησε το «ξήλωμα» του Σεργκέι Σοϊγκού, αλλά και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Βαλέρι Γκερασίμοφ, η συζήτηση για το ποιοι θα μπορούσαν να είναι οι αντικαταστάτες έχει ήδη αρχίσει.

Όσον αφορά τον διάδοχο του Σοϊγκού, Ρώσοι δημοσιογράφοι αλλά και άλλοι πολίτες «δείχνουν» τον Αλεξέι Ντιούμιν, κυβερνήτη της περιφέρειας Τούλα από το 2016 και πρώην αναπληρωτή υπουργό Άμυνας της χώρας, όπως επίσης και πρώην σωματοφύλακα του ίδιου του Πούτιν.

Russian sources say Aleksey Dyumin, former bodyguard of Putin and current governor of the Tula region, might become the new Russian defense minister replacing Shoigu. They say it was him that unofficially resolved the conflict with Prigozhin. Surovikin might become Chief of GS. pic.twitter.com/jspX6bAk22