Ρωσία: Αμερικανός φοιτητής που κρατείται στη χώρα άρχισε απεργία πείνας για τις συνθήκες μεταχείρισης του

Ο Ριντ καταδικάστηκε πέρυσι με την κατηγορία ότι έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή δύο αστυνομικών στη Μόσχα ενώ ήταν μεθυσμένος, κατηγορία την οποία ο ίδιος αρνήθηκε. Είχε δηλώσει ότι η απόφαση ήταν σαφώς πολιτική, ενώ η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε τη δίκη του «θέατρο του παραλόγου».

«Λάβαμε μια αναφορά από έναν δικηγόρο ότι ο Τρέβορ έχει ξεκινήσει απεργία πείνας για να διαμαρτυρηθεί για την αυθαίρετη κράτησή του και τις πολυάριθμες και κατάφωρες παραβιάσεις των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων του και των δικαιωμάτων του σύμφωνα με τη ρωσική νομοθεσία από τις ρωσικές αρχές», ανέφερε η οικογένεια σε ανακοίνωσή της αργά τη Δευτέρα.

Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο σχετικά με την απεργία πείνας από τη φυλακή που τον κρατούσε. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στη Μόσχα δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

As millions of people enjoy the beautiful weather for the NYC marathon, I stand in front of the Russian Federation consulate to protest my son being wrongfully imprisoned in Russia for over 2 yrs & now kept in solitary confinement without phone calls or letters for over 114 days. pic.twitter.com/N21gq00hjT