Ρωσία: Από τον ουρανό έπεφταν «μεταλλικά αντικείμενα» στην περιοχή του Βόλγκογκραντ

Το υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών αρνήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό και συνέστησε στους δημοσιογράφους να απευθυνθούν στο υπουργείο Άμυνας. Οι δημοσιογράφοι παρατήρησαν στα πλάνα ότι στο σημείο που σημειώθηκε το περιστατικό υπήρχαν υπάλληλοι της διαχειρίστριας εταιρείας του ενεργειακού δικτύου Rosseti-Yug.

At least one of Russian missiles didn’t even make it to Ukraine and came down in Volgograd, Russia. Civilians there openly recording the wreckage might soon have a problem from the authorities. #Volgograd#Russia#Ukrainepic.twitter.com/AJRiWZS81R