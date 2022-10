Ρωσία: Αποθήκη πυρομαχικών βομβαρδίστηκε και εξερράγη στο Μπέλγκοροντ

Ο Γκλάντοφ διευκρίνισε ότι «με βάση τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπάρχουν ούτε νεκροί, ούτε τραυματίες».

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης κατηγόρησε τους Ουκρανούς ότι βομβάρδισαν μια πολυκατοικία στην περιοχή αυτήν. Ένας Ουκρανός αξιωματούχος υποστήριξε ότι για το πλήγμα ευθύνεται ένας «αδέσποτος» ρωσικός πύραυλος.

Σύμφωνα με τον Γκλάντκοφ, ένα σχολείο υπέστη ζημιές σε ένα χωριό κοντά στα σύνορα και ο τελευταίος όροφος μιας πολυκατοικίας χτυπήθηκε επίσης.

In #Belgorod, south #Russia, a Russian missile launched a target in #Ukraine, failed and hit a residential building in this Russian city instead:

1/2pic.twitter.com/B6vCRPNNBV