Ο Σεργκέι Μιρόνοφ το διέψευσε σήμερα και φυσικά κατηγόρησε το Κίεβο και τη Δύση ότι βρίσκονται πίσω από αυτή την επίθεση.

Σύμφωνα με το BBC, το κοριτσάκι, που ονομάζεται Μαργαρίτα, ήταν ένα από μια ομάδα 48 παιδιών που στάλθηκαν στη Ρωσία από ένα βρεφοκομείο στη Χερσώνα της νότιας Ουκρανίας, μετά την κατάληψη της πόλης κατά την έναρξη της ρωσικής επίθεσης τον Φεβρουάριο του 2022.

On social media, he’s criticised false attacks on him and his family

Sergey Mironov, a key political ally of Vladimir Putin, has adopted a child taken from a Ukrainian children's home - Panorama has found

Η σύζυγος του Ρώσου βουλευτή και ηγέτη του κόμματος «Δίκαιη Ρωσία» Σεργκέι Μιρόνοφ απήγαγε το 2022 από την κατεχόμενη Χερσώνα ένα κοριτσάκι δέκα μηνών από την Ουκρανία και εν συνεχεία την υιοθέτησαν και της άλλαξαν το όνομα.

