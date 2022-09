Ρωσία: Αυτό είναι το φύλλο πορείας για την επιστράτευση - Χάος στα σύνορα - Βίντεο

Η ανακοίνωση του Βλαντίμιρ Πούτιν για μερική επιστράτευση έχει πανικοβάλλει τους Ρώσους με τους περισσότερους να μην θέλουν να βρεθούν στο μέτωπο ψάχνοντας τρόπους να φύγουν από τη χώρα.

Τα πρώτα φύλλα πορείας έχουν ήδη μοιραστεί στους Ρώσους άνδρες μόλις μία ημέρα μετά την μερική επιστράτευση που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Όσοι έχουν επιλεχθεί έχουν μία ώρα στη διάθεσή τους για να μαζέψουν τα πράγματά τους και να παρουσιαστούν στα κέντρα στρατολόγησης.

Σύμφωνα με τον Ρώσο υπουργό Άμυνας Σεγκέι Λαβρόφ θα κληθούν 300.000 έφεδροι ωστόσο, ο αριθμός αυτός είναι πιθανόν να αυξηθεί. Ήδη έχουν παρουσιαστεί 10.000 εθελοντές τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ σύμφωνα με διάταγμα που υπέγραψε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν όσοι κληθούν για να συμμετάσχουν στην μερική επιστράτευση, θα λαμβάνουν 50.000 ρούβλια (844,2 ευρώ) μηνιαίως.

Την ίδια ώρα οι Ρώσοι ανεβάζουν στα social media τα φύλλα πορείας, ενώ κυκλοφοριακό χάος σχηματίζεται στις οδικές συνοριακές διαβάσεις μεταξύ της Ρωσίας και των γειτονικών των χωρών. Σύμφωνα με το Yandex.Maps, παρατηρείται μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων στα σύνορα της Ρωσίας με το Καζακστάν, τη Γεωργία, τη Λευκορωσία και τη Φινλανδία, από Ρώσους που φεύγουν για να αποφύγουν την επιστράτευση.

Όπως αναφέρει η οργάνωση OVD-Info, πάνω από 1.300 άτομα σε 38 πόλεις τέθηκαν υπό κράτηση την Τετάρτη (21/9) στις διαδηλώσεις κατά της επιστράτευσης.

Επίσης η ρωσική ιστοσελίδα Mediazona ανέφερε πως τουλάχιστον τρεις άνδρες που τέθηκαν υπό κράτηση στη Μόσχα είχαν κληθεί για επιστράτευση ενώ βρίσκονταν σε αστυνομικά τμήματα.

#Putin's "partial mobilisation" has caused chaos in the streets of #Russia. ??More than 1,300 Russians have been arrested in 38 cities. pic.twitter.com/NUuf0Klffx — EHA News (@eha_news) September 22, 2022

Όσοι συμμετέχουν σε διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς την έγκριση των Αρχών, στην πόλη Τιουμέν «θα στέλνονται να υπηρετούν εκτός σειράς», ανέφερε ο ιστότοπος Ura.ru, επικαλούμενος μια πηγή στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου και τον δικηγόρο Ιλιά Ρεμεσλό στο κανάλι της εφαρμογής Telegram.

«Θα ενεργοποιηθούν μέτρα επιστράτευσης κατά των συμμετεχόντων σε παράνομες συγκεντρώσεις. Θα ελέγχονται επί τόπου η ταυτότητα τους, θα γίνεται ταυτοποίηση, θα συλλαμβάνονται και θα οδηγούνται στο αστυνομικό τμήμα. Στη συνέχεια, θα καθορίζεται η κατηγορία στρατολόγησης με τη συμμετοχή εκπροσώπων του γραφείου στρατολόγησης και κατάταξης. Όσοι δεν εντάσσονται στην πρώτη κατηγορία θα εγγράφονται στο μητρώο για το επόμενη κλήτευση», δήλωσε ο Ρεμεσλό.

Πηγή του ιστότοπου Ura.ru στην FSB της περιοχής Τιουμέν δήλωσε ότι «όσοι συμμετάσχουν σε διαδηλώσεις υπο το σύνθημα "Όχι στην επιστράτευση" θα στέλνονται να υπηρετήσουν εκτός σειράς».

Αποχαιρετούν τις οικογένειές τους

Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Ρώσοι νεοσύλλεκτοι αποχαιρετούν τις οικογένειές τους.

Πλάνα που κυκλοφορούν σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ομάδες τρομοκρατημένων ανδρών να αγκαλιάζουν τις συντρόφους και τα παιδιά τους, που κλαίνε, πριν επιβιβαστούν σε λεωφορεία που τους μεταφέρουν στον πόλεμο.

Ο ανταποκριτής του «Guardian», Πιότρ Σάουερ, δημοσίευσε βίντεο από το δίκτυο Taygainfo, που δείχνει οικογένειες να αποχαιρετούν τους δικούς τους ανθρώπους που έλαβαν φύλλα πορείας για τον πόλεμο, στην πόλη Γιακούτσκ.

First clips coming out of Russia this morning of draftees saying bye to their families. This from a small town in Yakutsk. Credits @taygainfopic.twitter.com/tlaVRoDgLT — Pjotr Sauer (@PjotrSauer) September 22, 2022

Πεσκόφ: «Δεν είναι παράνομο»

Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, σε δηλώσεις του, αρνήθηκε να διαψεύσει αναφορές σε ρωσικά ΜΜΕ πως σε κάποιους διαδηλωτές κατά της επιστράτευσης που τέθηκαν υπό κράτηση την Τετάρτη το βράδυ είχαν δοθεί έγγραφα επιστράτευσης, λέγοντας «δεν είναι παράνομο».

Μάλιστα, ερωτηθείς για το αν η εκστρατεία στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα χαρακτηρίζει «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», εξελισσόταν βάσει σχεδίου παρά την επιστράτευση, ο Πεσκόφ είπε: «Η ειδική επιχείρηση άρχισε να εκπληρώνει στόχους στην Ουκρανία. Τώρα είμαστε de facto αντιμέτωποι με το ΝΑΤΟ, με όλες τους τις επιμελητειακές δυνατότητες. Αυτό οδήγησε σε αυτό το απαραίτητο βήμα».

«Φοβάμαι, γιατί αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον μου;», φωνάζουν οι διαδηλωτές

«Όλοι φοβούνται. Είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν θέλω να χρειαστεί να πυροβολήσω. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να βγω κανείς έξω τώρα, διαφορετικά θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο», είπε ένας διαδηλωτής στην Αγία Πετρούπολη, ο φοιτητής Βασίλι Φεντόροφ.

«Φοβάμαι για τον εαυτό μου, για τον αδερφό μου, που είναι 25 ετών και έχει κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Μπορεί να κληθεί», τόνισε η Οκσάνα Σιντορένκο, φοιτήτρια στη διαδήλωση. «Γιατί αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον μου;», διερωτήθηκε.

Ο 60χρονος Αλεξέι Ζαβάρσκι εξέφρασε τη θλίψη του για την άμεση επέμβαση της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις. «Ήρθα να συμμετάσχω, αλλά φαίνεται ότι έχουν ήδη συλλάβει τους περισσότερους», είπε, πριν προσθέσει: «Δεν ξέρω πού οδηγούμαστε, αυτό το καθεστώς έχει υπογράψει τη θανατική του ποινή, καταστρέφει τη νεολαία».

«Γιατί να υπηρετείτε τον Πούτιν; Έναν άνθρωπο που κάθεται στον θρόνο του είκοσι χρόνια!» φώναξε ένας άλλος διαδηλωτής προς την κατεύθυνση των αστυνομικών δυνάμεων.