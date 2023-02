«Ο 20χρονος Σεργκέι Γκρίντιν από το Κόμι έθεσε τέλος στην ζωή στη στρατιωτική μονάδα στα περίχωρα της Μόσχας», μεταδίδει το κανάλι στο Telegram, «Mobilizatsi 1 Novosti 1 Τι να κάνουμε;». Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσαν οι συγγενείς του νεκρού στρατιώτη στον ιστότοπο «7χ7».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω καναλιού στο Telegram, οι συνυπηρετούντες του βρήκαν τον Γκρίντιν κρεμασμένο με τη ζώνη του. Ο νεαρός υπηρετούσε στον 2ο λόχο Ποντοπόρου της Στρατιωτικής Μονάδας 11361, αναφέρεται στο κείμενο της είδησης.

Ο Γκρίντιν άφησε ένα σημείωμα πριν θέσει τέλος στη ζωή του, το περιεχόμενο του οποίου έχει στη διάθεσή του ο ιστότοπος «7Χ7». Και οι δύο συγγενείς του νεαρού στρατιώτη επιβεβαίωσαν ότι ο γραφικός χαρακτήρας στο σημείωμα μοιάζει με τον δικό του.

“You have failed to break me, and you will not. That's why I chose to die here, in my native land, with no foreign blood on my hands [...] I hate it!” wrote a Russian soldier before committing suicide after learning that he was to go to Ukraine.

