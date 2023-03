Ρωσία: Βρέθηκε στραγγαλισμένος με ζώνη στο διαμέρισμά του ο δημιουργός του ρωσικού εμβολίου Sputnik V

Βασικός κατηγορούμενος είναι ένας 29χρονος άνδρας που έχει ήδη συλληφθεί. Όπως είπαν οι ρωσικές Αρχές, βρήκαν τον ύποπτο στο «συντομότερο δυνατό χρόνο» αφού προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του εγκλήματος.

@Neloangelo314

NEW - Andrey Botikov, one of the creators of the Russian Sputnik V Covid vaccine, was killed in Moscow. https://t.co/Xn6Yck0nop