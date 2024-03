Αλλάζοντας το προεγκατεστημένη ονομασία του ρούτερ του wifi σε «Slava Ukraine!», αυτός ο φοιτητής από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας «προπαγάνδισε το σύνθημα Ουκρανών εθνικιστών», ανέφερε το δικαστήριο στην απόφασή του.

A Moscow State University student named his dormitory Wi-Fi "Slava Ukraine!"

As a result, the guy was arrested for 10 days and the router was confiscated. pic.twitter.com/3q4w3yzr6o