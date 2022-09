Ρωσία: Διαδηλώσεις μετά την κήρυξη γενικής επιστράτευσης – Βίαιες συλλήψεις - Βίντεο

Το βράδυ της Τετάρτης, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της Μόσχας προκειμένου να εναντιωθούν στον πόλεμο με την αστυνομία να προχωρά σε βίαιες συλλήψεις.

Το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν με το οποίο κήρυξε «μερική επιστράτευση» στη Ρωσία προκειμένου να αντιστραφεί η πορεία του πολέμου στην Ουκρανία, προκαλεί έντονες αντιδράσεις και στο εσωτερικό της χώρας.

Τουλάχιστον 364 άτομα συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, σύμφωνα με μια μη κυβερνητική οργάνωση. Σύμφωνα με την OVD-Info, οργάνωση που ειδικεύεται στην καταμέτρηση συλλήψεων, κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν σε τουλάχιστον 23 πόλεις της χώρας.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου στη Μόσχα είδαν τουλάχιστον 50 συλλήψεις σε μία από τις κεντρικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας. Στην Αγία Πετρούπολη, τη δεύτερη πόλη της Ρωσίας, ένα λεωφορείο της αστυνομίας μετέφερε συλληφθέντες.

Οι διαδηλωτές φώναζαν «Όχι στον πόλεμο!» και «Καμία επιστράτευση!».

«Όλοι φοβούνται. Είμαι υπέρ της ειρήνης και δεν θέλω να χρειαστεί να πυροβολήσω. Αλλά είναι πολύ επικίνδυνο να βγω κανείς έξω τώρα, διαφορετικά θα είχε πολύ περισσότερο κόσμο», είπε ένας διαδηλωτής στην Αγία Πετρούπολη, ο Βασίλι Φεντόροφ, ένας φοιτητής.

Ο Αλεξέι Ζαβάρσκι, 60 ετών, εξέφρασε τη λύπη του για την άμεση επέμβαση της αστυνομίας στις συγκεντρώσεις.

«Ήρθα να συμμετάσχω, αλλά φαίνεται ότι έχουν ήδη πιάσει όλο τον κόσμο», είπε, πριν προσθέσει: «Δεν ξέρω πού οδηγούμαστε, αυτό το καθεστώς έχει υπογράψει την θανατική του ποινή, καταστρέφει τη νεολαία».

«Γιατί να υπηρετείτε τον Πούτιν; Έναν άνθρωπο που κάθεται στον θρόνο του είκοσι χρόνια!» φώναξε ένας άλλος διαδηλωτής προς την κατεύθυνση των αστυνομικών δυνάμεων.

«Φοβάμαι για τον εαυτό μου, για τον αδερφό μου, που είναι 25 ετών και έχει κάνει τη στρατιωτική του θητεία. Μπορεί να κληθεί», τόνισε η Οκσάνα Σιντορένκο, φοιτήτρια. «Γιατί αποφασίζουν άλλοι για το μέλλον μου;»

Anti-war protestors have gathered in Moscow to protest President Vladimir Putin's announcement of partial conscription of reservists to fight in Ukraine.

A crowd gathered this evening on Arbat, Moscow's main pedestrian street, shouts "Send Putin to the trenches!"

BREAKING - More than 109 people arrested at protests against mobilization in Russia so far on Wednesday, Reuters reported.

Stary Arbat in central Moscow right now. A few hundred people mostly just standing around. Isolated chants of "No to war!" Police randomly picking people up, pretty roughly

Οι πρώτες διαδηλώσεις κατά της «μερικής επιστράτευσης» που ανακοίνωσε ο Ρώσος πρόεδρος πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα σε πόλεις της Σιβηρίας και της ρωσικής Άπω Ανατολής.

Στο Ιρκούτσκ περίπου 60 άτομα συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν κατά της επιστράτευσης, σύμφωνα με το κανάλι Telegram «Αναρχικοί του Ιρκούτσκ». Σύμφωνα με τους ακτιβιστές, περισσότερα από 10 άτομα συνελήφθησαν στην πόλη.

Στο Ουλάν-Ουντέ, αρκετές δεκάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν, αναφέρει το κανάλι «Άνθρωποι της Βαϊκάλης» (Liudi baikalya). Στο Γιακούτσκ, αρκετοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, όπου είχε ανακοινωθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της επιστράτευσης. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για συγκρούσεις με την αστυνομία.

Στην πόλη Χαμπάροφσκ στη διαδήλωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν 12 άτομα. Και οι δώδεκα στεκόντουσαν αμίλητοι. Μιλώντας στο ανταποκριτή του Sibir.realii, δήλωσαν ότι είναι σοκαρισμένοι με την είδηση για την επιστράτευση, και αρνήθηκαν να πουν τα ονόματα τους φοβούμενοι ότι θα διωχθούν.

Στην πόλη Γιακούτσκ, μετά την ανακοίνωση για επιστράτευση το βράδυ στην πλατεία συγκεντρώθηκαν μερικά άτομα

Στο Ιρκούτσκ σύμφωνα με τον ιστοτοπο Sibir.Realii συνελήφθησαν 10 άτομα, ενώ στην κεντρική πλατεία είχαν συγκεντρωθεί μερικές δεκάδες. Περισσότεροι από 30 συνελήφθησαν σύμφωνα με τον ιστότοπο OVD-info στην πόλη Τόμσκ. Συνολικά σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο έως τις 17.00 είχαν συλληφθεί περισσότερα από 60 άτομα σε 10 πόλεις.