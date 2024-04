Ρωσία: Διαδηλώσεις στο Ορσκ που πλήττεται από πλημμύρες - Βίντεο

Οι περισσότερες επιχειρήσεις απομάκρυνσης κατοίκων έχουν προς το παρόν πραγματοποιηθεί στην περιοχή του Όρενμπουργκ, στα σύνορα με το Καζακστάν. Περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, ανέφερε το υπουργείο σήμερα το απόγευμα.

Μεγάλο μέρος της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της επαρχίας, του Ορσκ, πλημμύρισε μετά τη ρήξη το βράδυ της Παρασκευής ενός φράγματος, κοντά στον ποταμό Ουράλη. Σε πλάνα που καταγράφηκαν διακρίνεται το κέντρο της πόλης και συνοικίες της να έχουν καλυφθεί από τα λασπόνερα, ενώ ορισμένα σπίτια έχουν πλημμυρίσει έως τη στέγη.

«Ντροπή!»

Σε αυτήν την πόλη με πληθυσμό 220.000 κατοίκους, ο κόσμος συγκεντρώθηκε σήμερα για να ζητήσει από τις αρχές να λογοδοτήσουν.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης Orsk.ru δημοσίευσε ένα βίντεο όπου φαίνονται εκατοντάδες άνθρωποι να διαδηλώνουν μπροστά από το δημαρχείο. Πριν από την κινητοποίηση, η περιφερειακή εισαγγελία είχε προειδοποιήσει για κάθε παράνομη συγκέντρωση, την ώρα που η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται σε ισχύ, απειλώντας με δικαστικές διώξεις.

«Ντροπή! Ντροπή!», φώναζαν οι διαδηλωτές, σύμφωνα με ένα βίντεο που μετέδωσε το ρωσικό μέσο RBK, το οποίο έγραψε πως ορισμένοι διαδηλωτές αξίωναν την παραίτηση του δημάρχου.

Residents of Orsk, the Ural Mountains city most impacted by some of Russia’s worst flooding in decades, staged protests against local authorities’ perceived inaction on Monday.

