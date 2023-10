Ρωσία: Διαδηλωτές εισέβαλαν στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν όπου επρόκειτο να προσγειωθεί αεροσκάφος από το Ισραήλ - ΒΙΝΤΕΟ

Ο εξειδικευμένος ιστότοπος Flightradar ανέφερε ότι μια πτήση αυτής της εταιρίας, προερχόμενη από το Τελ Αβίβ, προσγειώθηκε στις 19.00, τοπική ώρα. Το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Sota μετέδωσε ότι επρόκειτο για μια πτήση τράνζιτ που θα απογειωνόταν ξανά στις 21.00, συνεχίζοντας το ταξίδι προς τη Μόσχα.

Some of them tried to storm the plane, per Izvestia https://t.co/js5uaaYkSg pic.twitter.com/bwJuMGH57g

Προς το παρόν είναι άγνωστο αν το αεροσκάφος παραμένει στον διάδρομο του αεροδρομίου και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι επιβάτες του.

Πολλοί από τους διαδηλωτές, προτού να διεισδύσουν στον τερματικό σταθμό, επιχείρησαν να ελέγξουν τα διαβατήρια ανθρώπων που έβγαιναν από το αεροδρόμιο, αναζητώντας ανάμεσά τους Ισραηλινούς πολίτες. Ένας από αυτούς διακρίνεται σε ένα βίντεο να κρατά ένα πλακάτ με το σύνθημα «Οι δολοφόνοι παιδιών δεν έχουν θέση στο Νταγκεστάν» ενώ άλλοι φωνάζουν «Αλλάχ ακμπάρ».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Πληροφοριών της Τσετσενίας, ο Άχμεντ Ντουντάγιεφ, έκανε έκκληση για «ηρεμία» και ζήτησε να αποφευχθούν οι «προκλήσεις» καθώς η ατμόσφαιρα στον ρωσικό Καύκασο είναι τεταμένη. Με τις επιθέσεις εναντίον Εβραίων «παίζετε το παιχνίδι των εχθρών μας που προκαλούν σκόπιμα τον κόσμο με φόντο την ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση» ανέφερε σε ένα βίντεο.

Earlier, protesters in search of Jews were reportedly demanding to check passengers’ passports. Airport staff have now apparently told the crowd to pick three leaders to board the planes with a camera to prove to everyone that there are no Israelis there https://t.co/hworwEIPwtpic.twitter.com/gMq36DDTbm