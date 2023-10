Η επιτροπή άσκησε ερήμην κατηγορίες εις βάρος του Γιαροσλάβ Χούνκα, λέγοντας ότι εξετάζεται η πιθανότητα έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης και ερήμην σύλληψης.

Κατηγορούμενος ότι πολέμησε στα Ες-Ες, ο Χούνκα καταχειροκροτήθηκε τον Σεπτέμβριο από Καναδούς βουλευτές, τον πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντό και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εβραϊκού θρησκεύματος, οι οποίοι δεν γνώριζαν το παρελθόν του. Μόλις έγινε γνωστό τί είχε κάνει ο Χούνκα στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, προκλήθηκε σάλος αντιδράσεων, με τον πρόεδρο της Βουλής να παραιτείται και τον πρωθυπουργό Τριντό να ζητά επανειλημμένα συγγνώμη για την "προσβολή των θυμάτων του Ολοκαυτώματος".

Shoigu instructed to work out an appeal to Canada and Interpol for the extradition of former SS man Yaroslav Hunka, who was cheered by the Canadian Parliament.

“The facts of the direct participation of the Nazi Hunka in atrocities against the civilian Soviet population on the… pic.twitter.com/VNRsWmhhVX