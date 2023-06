Ρωσία: Drone χτύπησε κτίριο κατοικιών στην πόλη Βορονέζ – Τρεις τραυματίες

Τα πλήγματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών μέσα στη ρωσική επικράτεια είναι πλέον συχνά, αλλά τις περισσότερες φορές σημειώνονται σε περιοχές όπως το Μπέλγκοροντ, που βρίσκονται πιο κοντά στην Ουκρανία. Το Βορονέζ απέχει περίπου 180 χιλιόμετρα από τα ουκρανικά σύνορα.

According to #Russian media, an unidentified drone crashed into the window of a residential building in #Voronezh. pic.twitter.com/slJYiRYjZj