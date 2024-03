Ρωσία: «Δύσκολη κατάσταση» για τους 13 εργάτες που παραμένουν εγκλωβισμένοι σε χρυσωρυχείο εδώ και 48 ώρες

Σήμερα το μεσημέρι (τοπική ώρα) οι περίπου 220 διασώστες που έχουν σπεύσει στο σημείο είχαν καταφέρει να απομακρύνουν το ένα τρίτο των συντριμμιών, σύμφωνα με το ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossia 24.

Thirteen miners trapped after a rock fall in a gold mine in #Russia's Amur region. The accident occurred at the Pioneer mine, one of the largest gold mines in Russia based on processing capacity. pic.twitter.com/dzMyu4yntt