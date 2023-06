Ρωσία: Έφθασε στην Αγία Πετρούπολη ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα

«Ο πρόεδρος Ραμαφόζα έφτασε στην Αγία Πετρούπολη, στη βορειοδυτική Ρωσία, όπου πρόκειται να συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, προτού πραγματοποιήσει συνάντηση με τους Αφρικανούς μεσολαβητές», ανέφερε η νοτιοαφρικανική προεδρία στο Twitter.

President of South Africa, Cyril Ramaphosa, arrived at the airport in St. Petersburg.

Today, he has a scheduled meeting with Vladimir Putin.#Ukraine#Russia#Kyiv#Kinzhal#Patriot#counteroffensive#Zelensky#South Africa pic.twitter.com/9GEHRQMnuM