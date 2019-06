Ρωσία: Εκρήξεις σε εργοστάσιο εκρηκτικών - Πολλοί τραυματίες

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένα τμήμα του κτιρίου που βρίσκονταν η γραμμή παραγωγής καταστράφηκε μερικώς, ενώ ξέσπασε φωτιά στις εγκαταστάσεις όπου ήταν αποθηκευμένα εκρηκτικά και πυρομαχικά.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, η έκρηξη προκλήθηκε από πρόβλημα στην διαδικασία παραγωγής, ενώ υπάρχει κίνδυνος κι άλλων εκρήξεων.

Στην ίδια εργοστασιακή μονάδα έγιναν άλλες δύο εκρήξεις, με συνέπεια την μερική καταστροφή του κτιρίου της γραμμής παραγωγής, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ.

Danger of new explosions at the plant in #Dzerzhinsk, Russia persistshttps://t.co/07cHJgNahepic.twitter.com/nPnQbc4WDL