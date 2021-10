Ρωσία: Έκρηξη αερίου σε κτίριο κατοικιών - 4 τραυματίες - Βίντεο

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο παιδιά ηλικίας 17 και 11 ετών. Μερικοί άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα ερείπια, αλλά όπως ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων είναι ζωντανοί και διασώστες επικοινωνούν μαζί τους. Πηγή στις υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων την οποία επικαλείται το πρακτορείο TASS, ανέφερε ότι κάτω από τα ερείπια παραμένουν δύο άνθρωποι, ένας άνδρας και μια γυναίκα.

Έκρηξη αερίου κατέστρεψε τμήμα ενός πενταώροφου κτιρίου κατοικιών στη ρωσική πόλη Ναμπερέζνιε Τσέλνι, που βρίσκεται 930 χιλιόμετρα ανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων.

A blast in an apartment block in Tatarstan region, Russia pic.twitter.com/DKoaNgmBTN