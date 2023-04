Ρωσία: Έκρηξη στο ηφαίστειο Σιβέλιτς στην Καμτσάτκα - Κίνδυνος για τις αερομεταφορές - ΒΙΝΤΕΟ

Το νέφος της τέφρας που εκλύθηκε όταν εξερράγη το ηφαίστειο παρασύρεται από τους ανέμους προς δυσμάς και νότο και εκτιμάται πως έχει απλωθεί στον εναέριο χώρο, καλύπτει 400 επί 270 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το παράρτημα στην Καμτσάτκα του Ινστιτούτου Γεωφυσικών Μελετών της ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, που εκφράστηκε μέσω της πλατφόρμας Telegram.

?? The mighty #Shiveluch volcano in Russia's Kamchatka has gone full eruption mode - volcanic ash emissions has reached 20km, right into the stratosphere. #HappeningNow

Gorgeous video of the ash cloud to remind us of the beauty and the force of nature ?? pic.twitter.com/eQ6TNgfLR1