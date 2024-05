Ρωσία: Εκτροχιάστηκε εμπορική αμαξοστοιχία - ΒΙΝΤΕΟ

«Εξαιτίας επέμβασης μη εξουσιοδοτημένων προσώπων», βαγόνια συρμού μεταφοράς εμπορευμάτων «εκτροχιάστηκαν στον σταθμό Κατλούμπαν (...) στην περιφέρεια Βολγκαγκράντ», ανέφεραν τα πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA, όπως και η ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας Ιζβέστια.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί» και η κίνηση των συρμών στην περιοχή του σταθμού «έχει ανασταλεί», διευκρίνισε το RIA.

????In the Volgograd region of the Russian Federation, a drone attacked a train - rossmedia

As a result of a drone attack at the Kotluban station, two carriages with fuel and lumber caught fire. Previously, one tank exploded. After this there was a fire.

