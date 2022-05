Ρωσία: Επιτυχής δοκιμαστική εκτόξευση του υπερηχητικού πυραύλου Zircon - Κάλυψε απόσταση 1.000 χλμ. - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει περιγράψει τον πύραυλο Zircon ως ένα όπλο που ανήκει στη νέα γενιά των ασυναγώνιστων ρωσικών οπλικών συστημάτων νέας τεχνολογίας.

Τα υπερηχητικά όπλα μπορούν να πετούν με ταχύτητες που μπορούν να φτάσουν κατά εννέα φορές την ταχύτητα του ήχου, ενώ η Ρωσία έχει πραγματοποιήσει δοκιμαστικές εκτοξεύσεις του Zircon από πολεμικά πλοία και υποβρύχια την προηγούμενη χρονιά.

The frigate "Admiral Gorshkov" has successfully completed a test launch of the hypersonic "Zircon" anti-ship missile & hit a target at a distance of 1,000km, says the Russian MOD pic.twitter.com/1sPaw88CgZ